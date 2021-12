La definizione e la soluzione di: Relativo allo studio di tessuti organici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Anatomia umana (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) assistito dal microscopio, ed include l'istologia (studio dell'organizzazione dei tessuti) e la citologia (studio delle cellule). In alcune delle proprie caratteristiche ...

