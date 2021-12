La definizione e la soluzione di: Regione storica oggi divisa fra Ungheria, Romania e Serbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BANATO

Significato/Curiosità : Regione storica oggi divisa fra Ungheria, Romania e Serbia

Serbia significati, vedi Serbia (disambigua). Coordinate: 43°57'N 20°56'E? / ?43.95°N 20.933333°E43.95; 20.933333 La Serbia, ufficialmente Repubblica di Serbia (in serbo: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con regione; storica; oggi; divisa; ungheria; romania; serbia; La regione di Auronzo; Grandi tratti di regione ; Abitante di un antica regione dell Anatolia; Antica regione francese; In una celeberrima frase storica , “iacta est”; La Porta di una storica breccia; Originari di una regione storica Francese; Abitante della regione storica della lingua d oc; Monte su cui soggi ornavano le Muse; Vi soggi ornava il Papa; oggi , passato il pomeriggio; Vi poggi a il remo; Indossa la divisa ; Accompagna, in divisa , per sicurezza; La divisa che si confonde con la vegetazione; Città divisa da un muro fino al 1989; Il Corvino re d ungheria detto il giusto; In mezzo all ungheria ; Confina con l ungheria | Venerdì 26 novembre 2021; Nato in ungheria | Venerdì 26 novembre 2021; Regione della romania | Venerdì 26 novembre 2021; Storica regione della romania ; Moneta della romania ; Bagna Bulgaria e romania ; Grande città della serbia ; Città della serbia ; I confini della serbia ; Sigla della serbia ; Cerca nelle Definizioni