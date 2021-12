La definizione e la soluzione di: La regione eritrea con il porto di Assab. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DANCALIA

Significato/Curiosità : La regione eritrea con il porto di Assab

eritrea eritrea (disambigua). Coordinate: 15°29'N 38°15'E? / ?15.483333°N 38.25°E15.483333; 38.25 L'eritrea (in tigrino: ????, Ertra), ufficialmente Stato di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

