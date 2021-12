La definizione e la soluzione di: La propria quota messa a disposizione per una iniziativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONTRIBUTO

Significato/Curiosità : La propria quota messa a disposizione per una iniziativa

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

