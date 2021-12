La definizione e la soluzione di: Un procedimento ripetitivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : REITERAZIONE

Significato/Curiosità : Un procedimento ripetitivo

Cardioversione procedimento comporta una relativa latenza di effetto, cioè prevede che tra la somministrazione del farmaco e la scomparsa dell'aritmia intercorra un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con procedimento; ripetitivo; Un particolare procedimento di stampa; Traduce un problema in un procedimento di calcolo; Un procedimento schematico di calcolo; procedimento simmetrico di fenomeni corrispondenti; Una cantilena come un discorso ripetitivo ; Talmente ripetitivo ... da far cadere in trance!; Cerca nelle Definizioni