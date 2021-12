La definizione e la soluzione di: Vi si prega e vi si espia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CELLA

Significato/Curiosità : Vi si prega e vi si espia

Purgatorio - Canto ventiseiesimo (sezione Temi e contenuti) chi sia lui, e cioè Guido Guinizzelli, che espia il suo peccato del quale si pentì prima di morire. Al sentire il nome del «padre [suo] e degli altri [ ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

