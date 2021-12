La definizione e la soluzione di: Pesci marini che risalgono i fiumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALMONI

Significato/Curiosità : Pesci marini che risalgono i fiumi

Acqua di mare (reindirizzamento da Acqua marina) disciolti sono i cloruri di calcio, potassio e, magnesio, carbonati e solfati. Nelle acque marine si trovano anche nitrati e fosfati, che risalgono in superficie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con pesci; marini; risalgono; fiumi; Ottimi pesci di mare; pesci prelibati; pesci cani; La pelle ruvida e puntuta di molti pesci selaci; Animali marini corazzati; Il nome della marini showgirl italiana; Gli obiettivi dei sottomarini ; La marini dello spettacolo; Quelle di Ajanta, in India, risalgono al 300 a.C; risalgono in gruppo il bicchiere; Pesci del mare Mediterraneo che risalgono i fiumi; Lo stato con i fiumi Reno, Danubio ed Elba; Quella dei Quattro fiumi è a Roma in piazza Navona; L ingegnere dei fiumi , dalla coda piatta; I rialzi protettivi lungo i fiumi ; Cerca nelle Definizioni