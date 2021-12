La definizione e la soluzione di: Lo è ogni mezzo che non dev essere spostato a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEMOVENTE

Significato/Curiosità : Lo e ogni mezzo che non dev essere spostato a mano

Altre definizioni con ogni; mezzo; essere; spostato; mano; Lo e ogni inno nazionale; Il prestigio che ogni leader vorrebbe avere; ogni cosa ne occupa un po ; Sono aperti ad ogni acquisto; Grande... in mezzo ; Battoli, mezzo soprano; mezzo vivo; In mezzo alla baia; Può essere fumaria; Non sanno mai essere seri; Frutto tondeggiante che può essere renetta; essere preparati al peggio; spostato , riposizionato; spostato avanti come un appuntamento; spostato , messo in ordine diverso; Fantoccio mano vrato dal basso; Si può tirare anche a mano libera; Foglioline che formano il calice del fiore; Nella mano c è quella... dell amore; Cerca nelle Definizioni