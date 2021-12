La definizione e la soluzione di: Non la... vede l impaziente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosità : Non la... vede l impaziente

Foghorn Leghorn testardo e impaziente, Gigetto il falchetto nella prima traduzione italiana, Henery Hawk in originale, che tenta invano di catturarlo; più rara invece la presenza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con vede; impaziente; Proprio chi lo fa, spesso non lo vede ; Non si vede ... fremendo; Provvede re, dotare; Chi li guida, vede i pedoni dall alto; Cosi è la voglia dell impaziente ; Chi è impaziente non la vede; Agitano l impaziente ; Non la vede l’impaziente ; Cerca nelle Definizioni