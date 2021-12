La definizione e la soluzione di: Nella pallacanestro si effettuano quelli liberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TIRI

Significato/Curiosità : Nella pallacanestro si effettuano quelli liberi

pallacanestro 3x3 La pallacanestro 3x3, o semplicemente 3x3 (letto "tre contro tre"), è uno sport di squadra, variante della pallacanestro, che si gioca su un lato del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

