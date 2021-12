La definizione e la soluzione di: Marco Polo la chiamava Catai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CINA

Significato/Curiosità : Marco Polo la chiamava Catai

Pasta (sezione La leggenda) al ritorno dalla Cina di Marco Polo, che tornò dal Regno del Catai solo nel 1292, e mettono chiaramente in evidenza che la pasta fosse conosciuta in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

