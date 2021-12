La definizione e la soluzione di: Ai lati di Bagdad. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : BD

Significato/Curiosità : Ai lati di Bagdad

Aloe vera (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) di alcune tavolette d'argilla ritrovate sul finire dell'Ottocento da un gruppo di archeologi nella città mesopotamica di Nippur, nei pressi di Bagdad ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con lati; bagdad; L arte lati na; Il liceo con il lati no e il greco; Prima delle cose in lati no; Relati vo allo studio di tessuti organici; Il centro di bagdad ; Aveva la reggia a bagdad ; In fondo a bagdad ; bagdad ne è la capitale; Cerca nelle Definizioni