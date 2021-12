La definizione e la soluzione di: Un fresco contorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INSALATA

Significato/Curiosità : Un fresco contorno

Affresco (reindirizzamento da A fresco) pittura murale eseguita sull'intonaco fresco di una parete: il colore ne è chimicamente incorporato e conservato per un tempo illimitato. L'affresco è un'antichissima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con fresco; contorno; Se è caldo... è fresco ; fresco e giovane... come un vino; Si mangia fresco o stagionato; Piacevole sensazione di fresco ; Un contorno per il cotechino; Si mangia come contorno ; Un comunissimo contorno per la carne; Un contorno per lo zampone; Cerca nelle Definizioni