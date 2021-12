La definizione e la soluzione di: Fatti ad arco acuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OGIVALI

Significato/Curiosità : Fatti ad arco acuto

Architettura gotica caratterizzato dall'uso intensivo di tecniche costruttive già usate (come l'arco a sesto acuto e la volta a crociera), ma in un sistema coerente e logico e con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Una spiaggia dello sbarco in Normandia; Marco : è il vicequestore Rocco Schiavone in TV; Nel parco e nei giardini; Marco , giallista; Suono chiaro e acuto ; 45° : acuto = 120° : __; Poco acuto ; Perfezionare o rendere più acuto ;