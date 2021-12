La definizione e la soluzione di: Si estrae in pepite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosità : Si estrae in pepite

Bang! (gioco di carte) (anche in extremis). Personaggi: Don Bell (4 punti vita): Alla fine del turno estrae se è cuori o quadri gioca un turno extra (ma non estrae di nuovo) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con estrae; pepite; Si estrae dal pomodoro; Si estrae dalle patate; Dai suoi semi si estrae un olio; Si estrae dall'asfalto; Lo si trova anche in pepite ; Quelli d'oro provano a scovare pepite e pagliuzze; Si estrae anche in pepite ; Cerca nelle Definizioni