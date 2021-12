La definizione e la soluzione di: Esprime un rimpianto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SE

Significato/Curiosità : Esprime un rimpianto

Idioti (film) .Idioti è un film moderno,... ma è comunque nostalgico. Esprime il rimpianto della Nouvelle Vague e di tutte le sue influenze.....Esprime la nostalgia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

