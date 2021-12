La definizione e la soluzione di: Era usato anticamente per scrivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STILO

Significato/Curiosità : Era usato anticamente per scrivere

Altre definizioni con usato; anticamente; scrivere; Antico metodo matematico usato per calcolare aree e volumi; Metallo usato in lega per mondi e monete; Uno molto usato è il Times Roman; In medicina è usato quello di ricino; La testa bovina usata anticamente come ornamento; Popolo anticamente abitante nel centro sud Italia; anticamente nota come nottola; anticamente la Libia lo era di Roma; Foglietti su cui scrivere note; scrivere un dossier approfondito su qualcuno; Serve saperlo per imparare a scrivere ; Si può scrivere tra; Cerca nelle Definizioni