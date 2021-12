La definizione e la soluzione di: Era una colonia portoghese in India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GOA

Significato/Curiosità : Era una colonia portoghese in India

India portoghese L'India portoghese, ufficialmente lo "Stato dell'India" (pt. Estado da Índia) o "Stato portoghese dell'India", è stata una piccola colonia dell'Impero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con colonia; portoghese; india; Comune friulano che nacque come colonia romana; Quelle Olandesi costituivano una colonia ; Una... a colonia ; Bagna Bologna e... colonia ; Rinomato vino liquoroso portoghese ; La regione portoghese del distretto di Portalegre; Un circuito portoghese ; Due lettere del portoghese ; Un baccano india volato; Ampia veste india na; E abitata da cinesi, india ni e giapponesi; Una proscimmia india na; Cerca nelle Definizioni