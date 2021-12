La definizione e la soluzione di: Divise in parti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FRAZIONATE

Significato/Curiosità : Divise in parti

Impero partico (reindirizzamento da Regno dei parti) Disambiguazione – "parti" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi parti (disambigua). L'Impero partico (247 a.C. – 224 d.C.) o arsacide fu ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con divise; parti; Sono divise dalla “Qjpr; divise l'Italia durante l'ultima guerra; Sono divise in minuti; Tipo di pagamento in quote suddivise nel tempo; Reparti delle legioni; Predisposto per una parti colare persona; Ciascuna delle parti che suddividono un componimento poetico; Fa ricerche sulle parti celle in Svizzera; Cerca nelle Definizioni