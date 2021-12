La definizione e la soluzione di: Diventa incandescente entrando nell atmosfera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : METEORA

Significato/Curiosità : Diventa incandescente entrando nell atmosfera

