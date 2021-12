La definizione e la soluzione di: Dispositivo delle reti wi-fi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROUTER

Significato/Curiosità : Dispositivo delle reti wi-fi

wi-fi wi-fi è un insieme di tecnologie per reti locali senza fili (WLAN) basato sugli standard IEEE 802.11, il quale consente a più dispositivi (per esempio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con dispositivo; delle; reti; Un dispositivo atomico; Un dispositivo delle centrali telefoniche automatiche; dispositivo della moviola; dispositivo che stabilizza la temperatura; Prima delle cose in latino; Simbolo delle carte da gioco; Ciascuna delle parti che suddividono un componimento poetico; Resta attaccata al blocco delle ricevute; Incontri segreti ; Le corna appese alle pareti dei cacciatori; Codici per agenti segreti ; Titolo per preti ; Cerca nelle Definizioni