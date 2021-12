La definizione e la soluzione di: In direzione del ciclo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IN SU

Significato/Curiosità : In direzione del ciclo

ciclo del carbonio In biologia e chimica ambientale il ciclo del carbonio è il ciclo biogeochimico attraverso il quale il carbonio viene scambiato tra la geosfera (all'interno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con direzione; ciclo; La direzione S-O, per esteso; In direzione contraria: in senso __; Chi l ingrana procede in direzione opposta; La direzione da cui spira il maestrale; Portaoggetti per ciclo motori; L enciclo pedia del web; Lo scrittore che avviò i racconti del ciclo di Re Arni; ciclo ni tropicali | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni