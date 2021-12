La definizione e la soluzione di: Il dipartimento francese in cui è Vienne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISERE

Significato/Curiosità : Il dipartimento francese in cui e Vienne

Vienne (dipartimento) La Vienne è un dipartimento francese della regione Nuova Aquitania. Il territorio del dipartimento confina con i dipartimenti dell'Indre e Loira a nord ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con dipartimento; francese; vienne; Il capoluogo del dipartimento della Somme; Il dipartimento francese con Orléans; Il capoluogo del dipartimento dei Vosgi; Il dipartimento con Colmar; Il gruppo italo-francese che costruisce aerei; Stazione francese di confine; Henri, compositore francese ; Antica regione francese ; L'hotel vienne se di un noto dolce; vienne si in centro; Il dolce di mele dei vienne si; Cerca nelle Definizioni