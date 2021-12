La definizione e la soluzione di: Lo si fa dicendo in bocca al lupo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUGURIO

Significato/Curiosità : Lo si fa dicendo in bocca al lupo

In bocca al lupo! In bocca al lupo è stato un gioco televisivo a premi, in onda su Rai 1 nella fascia preserale dal 21 settembre 1998 al 21 ottobre 2000. Ideato da Carlo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

E via dicendo ... abbreviazione; Si paga disdicendo certi contratti in anticipo; La figura retorica che si usa dicendo il Poeta invece di Dante; E via dicendo ; Se è abbocca to è demi_; Se è abbocca to è demi; Sciocco... per bocca ccio; La via che passa per la bocca ; Richiamo del lupo alla luna piena; Mammifero simile al lupo che si nutre di carogne | Venerdì 26 novembre 2021; Mammifero simile al lupo che si nutre di carogne; Il compianto Lucio della canzone Attenti al lupo ;