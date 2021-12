La definizione e la soluzione di: Si dice per concludere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INFINE

Significato/Curiosità : Si dice per concludere

Nazireato (sezione concludere il periodo di nazireato) dice "Sono un nazirita come Sansone" (nr. 3), le leggi dei naziriti come Sansone vengono applicate. Tuttavia, se una persona dice che è nazirita per mille ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con dice; concludere; Amo Euridice ; Un indice da epidemie; Lo si fa dice ndo in bocca al lupo; Si dice di immaginazione vivace; Terminare, concludere ; concludere , finire: __ a termine; Tergiversare senza concludere modo di dire; Intervengono per far concludere gli affari; Cerca nelle Definizioni