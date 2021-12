La definizione e la soluzione di: Deve farla la birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPUMA

Significato/Curiosità : Deve farla la birra

Ammostamento (categoria birra) della ß-amilasi. Il grano utilizzato per fare la birra Deve essere prima macinato. La macinazione aumenta la superficie di esposizione del grano, rendendo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

