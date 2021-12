La definizione e la soluzione di: Curano i malati di mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PSICHIATRI

Significato/Curiosità : Curano i malati di mente

Dottoressa Peluche (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) animano ed insieme alla loro padroncina Curano altri giocattoli "malati" che, puntata dopo puntata, capita loro di incontrare. Per la maggior parte, l'attività ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

