La definizione e la soluzione di: Crespi come certi capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LANOSI

Significato/Curiosità : Crespi come certi capelli

Lionel Messi conosciuto come il gol del secolo. Il 9 giugno, in un derby cruciale nella Liga contro l'Espanyol, segna un gol con la mano, per certi versi simile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con crespi; come; certi; capelli; Capelli crespi ribelli; Una creatura come Calipso; È come dire Greci; Seducenti come calamite; come un frutto che matura tardi; I gatti che certi temono; L insieme di privilegi di cui godono certi diplomatici; Si affetta per certi involtini; Come certi peccati; capelli crespi ribelli; Mancanza dei capelli ; Un prodotto da applicare ai capelli dopo lo shampoo; Caratteristica dei capelli con scarsa eumelanina; Cerca nelle Definizioni