La definizione e la soluzione di: Corrono su rotaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRENI

Significato/Curiosità : Corrono su rotaie

Metropolitana su gomma cui sono dotati i treni in servizio su questo tipo di metropolitane sono realizzati in gomma e Corrono su rotaie di calcestruzzo (come nella metropolitana ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

