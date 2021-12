La definizione e la soluzione di: Lo consulta l arbitro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VAR

Significato/Curiosità : Lo consulta l arbitro

Roberto Rosetti (categoria Arbitri di calcio italiani) settembre 1967) è un ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano, presidente della Commissione Arbitri della UEFA. Arbitrò la prima partita in Serie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con consulta; arbitro; Lo consulta l avvocato; Non consulta no il medico; consulta l oracolo della Diva Bottiglia; Si consulta no nel far programmi; Nato a Monaco di Baviera il 3 agosto 1975, il personaggio è un arbitro interazionale di calcio; Coadiuva l arbitro ; Lo mostra l arbitro ; Lo consulta l'arbitro ; Cerca nelle Definizioni