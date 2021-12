La definizione e la soluzione di: Un codice per i versamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAB

Significato/Curiosità : Un codice per i versamenti

International Bank Account Number (reindirizzamento da codice IBAN) finanziare e versamenti effettuati all'ente di tesoreria avvengono in maniera codificata dall'IBAN stesso. ^ Ragioneria Generale dello Stato, Codici IBAN, su ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

