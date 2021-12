La definizione e la soluzione di: Chi la pratica, deve darle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BOXE

Significato/Curiosità : Chi la pratica, deve darle

Naturalismo (letteratura) (sezione La poetica naturalista) personali e delle suscettibilità nervose. È ormai tempo di darle, mediante un metodo implacabile, la precisione delle scienze fisiche". Flaubert porta in letteratura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con pratica; deve; darle; Chi lo pratica ha... l acqua alla gola; Si pratica abbellendo le aiuole; La pratica no i pugili; La teoria messa alla prova in pratica ; C è chi deve farli... mortali per arrivare a fine mese; Il cuoco deve saper dosarli; Ingrediente che non deve mancare nello strudel; deve farla la birra; Chi la pratica deve darle ; Cerca nelle Definizioni