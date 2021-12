La definizione e la soluzione di: Lo è chi non si perde in chiacchiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONCRETO

Significato/Curiosità : Lo e chi non si perde in chiacchiere

Se mi vuoi bene (film) mattina, un negozio con una strana insegna: "chiacchiere". Senza neanche sapere perché entra. Si ritrova in un locale affascinante, gestito da Massimiliano ...

