La definizione e la soluzione di: In centro e nel sobborgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RO

Significato/Curiosità : In centro e nel sobborgo

Sydney (categoria Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti) avvistò Botany Bay (oggi un sobborgo meridionale di Sydney). Per ordine del governo britannico, nel 1788 Arthur Phillip fondò in questa zona un insediamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

