La definizione e la soluzione di: La cedevolezza di certi metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MALLEABILITÀ

Significato/Curiosità : La cedevolezza di certi metalli

Lingua sarda (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) maggiore cedevolezza della “materia” linguistica, suoni e forme, rispetto allo “spirito” che resiste più tenace». Questo vale forse anche per la Sardegna; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con cedevolezza; certi; metalli; La cedevolezza dell'oro; Crespi come certi capelli; I gatti che certi temono; L insieme di privilegi di cui godono certi diplomatici; Si affetta per certi involtini; Sottile lastra metalli ca; Detto, in origine, del barometro metalli co a tubo ripiegato; Grande cassone metalli co di dimensioni standard; Operazione che consiste nel ricoprire i metalli di uno strato lucido; Cerca nelle Definizioni