La definizione e la soluzione di: Il casato di Farinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UBERTI

Significato/Curiosità : Il casato di Farinata

Cavalcante dei Cavalcanti riconciliarsi: dopo il ritorno dei guelfi a Firenze (1267) Guido, figlio di Cavalcante, era stato fatto sposare con la figlia di Farinata, Bice Uberti. Sempre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con casato; farinata; Il casato del pittore Raffaellino da Reggio; Il casato di Filippo di Edimburgo; Il casato dei papi Niccolò Il e Benedetto XII; Il casato di san Domenico; Si macinano per la farinata ligure; Immortalò Beatrice e farinata ; La materia prima per fare la farinata ligure; Si macinano per fare la farinata ligure; Cerca nelle Definizioni