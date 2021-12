La definizione e la soluzione di: La Casa di orologi che ha per simbolo una corona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROLEX

Significato/Curiosità : La Casa di orologi che ha per simbolo una corona

Torre dell'orologio (Brescia) All'interno della corona di pietra l'orologio è diviso in ventiquattro ore, sono presenti inoltre tre dischi sovrapposti e decrescenti che raffigurano le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con casa; orologi; simbolo; corona; Molti se lo fanno in casa ; Il Giuseppe che fu precettore in casa Serbelloni; casa di... ghiaccio; Le si affidano tutti i lavori di casa ; orologi a sabbia; L uccellino degli orologi ; orologi o da salotto; II rumore dell orologi o; simbolo del protoattinio; simbolo delle carte da gioco; Il suo simbolo è “ha”; simbolo del milligrammo; E stato incorona to; Donna corona ta; Leva per tappi a corona ; Nella sua Torre sono custoditi i gioielli della corona ; Cerca nelle Definizioni