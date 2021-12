La definizione e la soluzione di: Attende prede... mute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AMO

Significato/Curiosità : Attende prede... mute

Sarcophilus harrisii per il 7% da prede di piccole dimensioni), mentre durante l'estate tale percentuale cambia in 61% (prede di medie dimensioni) e 37% (prede di grandi dimensioni) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

