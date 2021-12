La definizione e la soluzione di: Li appende al chiodo chi cessa di combattere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GUANTONI

Significato/Curiosità : Li appende al chiodo chi cessa di combattere

