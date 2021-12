La definizione e la soluzione di: Alimenti da prima colazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : YOGURT

Significato/Curiosità : Alimenti da prima colazione

colazione distinta la "prima colazione", il primo pasto del mattino, dalla "colazione" o "seconda colazione", il pasto di mezzogiorno, questo da tempo sostituito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con alimenti; prima; colazione; alimenti che si devono solo riscaldare; Il disturbo di chi ingerisce alimenti non commestibili; Coppettina per alimenti su cui va rotto un guscio; Un'insufficienza di beni e alimenti ; Il punto prima di coni; prima delle cose in latino; Siede dopo la prima ; Apre la prima pagina del quotidiano; colazione all aperto in campagna; Con la tibia forma l articolazione del ginocchio; Tipici dolci sfogliati a mezzaluna per colazione ; La circolazione dagli organi verso il cuore; Cerca nelle Definizioni