La definizione e la soluzione di: Una feroce presa in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SATIRA

Significato/Curiosità : Una feroce presa in giro

Cecil Parker bella guerra! (1969), per la regia di Richard Attenborough, una feroce presa in giro delle follie della guerra. Sposato dal 1927 con Muriel Ann Randall Brown ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

