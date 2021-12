La definizione e la soluzione di: Tirate giù dal camion. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCARICATE

Significato/Curiosità : Tirate giu dal camion

Operazione Piave coordinava il tutto. Le vittime che non decedevano subito, venivano Tirate in giù dagli stessi Avanguardisti, in modo da affrettarne il decesso, in una ...

Altre definizioni con tirate; camion; Violente tirate ; tirate a lustro; tirate fuori come spade; Lo sono le allodole... attirate dagli specchietti; Racchiude merci su camion , navi o aerei ing; Riempie il camion ; La mèta dei camion della spazzatura; Caricano c scaricano i camion ; Cerca nelle Definizioni