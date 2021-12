La definizione e la soluzione di: Striscia che ricopre la parte superiore della tenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANTOVANA

Significato/Curiosità : Striscia che ricopre la parte superiore della tenda

Personaggi de La Ruota del Tempo però che lui si sia fermato a dormire nella tenda di Berelain, fa nascere parecchi pettegolezzi nel campo ed Annoura fa la figura della complice della Prima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con striscia; ricopre; parte; superiore; della; tenda; Una striscia di disegni a fumetti; Una striscia dei finimenti; striscia di tessuto a strappo; striscia al bordo del taschino della giacca; Si ricopre di tegole; La ricopre il dirigente; D’inverno si ricopre ; ricopre anteriormente la testa dello spermatozoo; Finiscono alla parte nza; Una donna apparte nente al clero; Un mare in parte greco; parte del discorso; Resoconto al superiore ; Può decorare una tenda nella parte superiore ; Copertura superiore di edifici, può essere a volta; Persone d intelletto superiore ; Organizzazione Mondiale della Sanità; Una bella Elisabetta della Tv; È più alto della collina; Quello della strada compie un grave reato; Per dormire in tenda ; Fanno scorrere la tenda ; Nelle sedie e nella tenda ; Può decorare una tenda nella parte superiore; Cerca nelle Definizioni