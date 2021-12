La definizione e la soluzione di: Le spiagge per i bagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIDI

Significato/Curiosità : Le spiagge per i bagnanti

Sulla spiaggia rifà a Le tre bagnanti del 1920. L'opera è stata realizzata in Francia, nei pressi di Versailles: se ne conservano due disegni preparatori. Le due giovani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con spiagge; bagnanti; La pallavolo giocata sulle spiagge ; Una delle spiagge dello storico sbarco in Normandia; Si indossano sulle spiagge ; Nella riva e nelle spiagge ; Natanti per bagnanti ; Un pericolo per i bagnanti ; Costume per bagnanti ; Una spiaggia per bagnanti ;