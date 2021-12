La definizione e la soluzione di: Sono in testa al generale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GE

Significato/Curiosità : Sono in testa al generale

Sbarco di Anzio (categoria Voci in vetrina - guerra) prudenza e pessimismo in Lucas, che dedicò le sue energie quasi esclusivamente al rafforzamento della testa di ponte. Il generale Lucas poté disporre, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

