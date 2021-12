La definizione e la soluzione di: Lo sono i discorsi ambigui ed enigmatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SIBILLINI

Significato/Curiosità : Lo sono i discorsi ambigui ed enigmatici

Casa Milà spontanea gemmazione [di] spazi misteriosi e inafferrabili, geometricamente ambigui come dettagli di origine naturale dilatati a scala architettonica e percorribili ...

Altre definizioni con sono; discorsi; ambigui; enigmatici; sono opposte alle minime; Lo sono gli zii, i nonni e i cugini; sono in testa a Obelix; Così sono i prezzi dei saldi; Non ne hanno i discorsi campati in aria; discorsi di lode; Cosi sono i discorsi enfatici; Impliciti... come certi discorsi ; Districare ambigui tà nella comunicazione; Che ha modi ambigui e cela insidie; Cerca nelle Definizioni