Soluzione 7 lettere : ISOLATO

Significato/Curiosità : Separato dagli altri

Luis Alfredo Garavito pena. Per paura che venga linciato dagli altri detenuti, è rinchiuso in una cella d'isolamento, Separato dagli altri. Secondo testimonianze delle guardie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con separato; dagli; altri; Si versa a favore del coniuge separato e dei figli; Allontanato, separato ; Un comune separato dal lago di Como __ del Lario; Isolato, separato ; Permettono di far cadere le bombe dagli aerei; Chiamato dagli spiritisti; Un titolo fuori dagli schemi; Divide il primo dagli altri; Una colf d altri tempi; Un viaggio per altri mondi; Cambiano gli amori in altri ; Rinunciare per altri ;