Un prefisso per eccesso

Soluzione 4 lettere : ARCI

Arrotondamento (reindirizzamento da Arrotondamento per eccesso) modi per arrotondare: Con l'arrotondamento per difetto (o troncamento), ci si limita ad eliminare le cifre successive Con l'arrotondamento per eccesso, al ...

Altre definizioni con prefisso; eccesso; prefisso per “Terra”; Il prefisso di chi rispetta l ambiente; prefisso che vale piccolo; prefisso che indica qualcosa di nascosto e oscuro; Il diabetico ne ha in eccesso nel sangue; Prefisso che indica eccesso ; eccesso di produzione; eccesso con effetti negativi; Cerca nelle Definizioni