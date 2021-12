La definizione e la soluzione di: Vi si possono formare file. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPORTELLO

Significato/Curiosità : Vi si possono formare file

Altre definizioni con possono; formare; file; possono comportarli le ristrutturazioni aziendali; possono causare prurito; possono essere anticarro; possono essere a cono, a rocchetto, texani..; Incrostazione che si può formare sui denti; Il suffisso latino per formare i comparativi; Trasformare in un aspro... condimento; Trasformare maiali, manzi e vitelli in carne; Spazio tra due file di letti; file tto avvolto in pasta sfoglia: in __; Icona sul desktop per eliminare i file ; Il distributore di numeri nelle file ; Cerca nelle Definizioni