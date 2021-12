La definizione e la soluzione di: Per nulla attento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISTRATTO

Significato/Curiosità : Per nulla attento

nulla (disambigua). nulla è un termine comunemente usato per indicare la mancanza o l'assenza completa di qualcosa. Colloquialmente la parola si usa spesso per indicare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con nulla; attento; Posizione che annulla il gol; Annulla re l appuntamento; Per nulla ridanciani; Un sinonimo disidratato... di nulla ; Il boxeur sta attento a tenerla alta; Un attento esame a scopo di controllo; Chi lo scalda non sta attento ; attento esame, lunga riflessione; Cerca nelle Definizioni